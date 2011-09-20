Столичный косметолог Анна Заглада-Гончарук уверяет, что бритье полезно для кожи.

— Раньше считали, что бритье стимулирует рост волос. Это не так. Напротив, лезвие снимает также верхний слой кожи, способствует ее восстановлению. Поэтому и мужчины выглядят младше, когда выбриты.

После использования кремов для депиляции волосы не отрастают неделя. Щетина впоследствии становится мягкой, не раздражает кожу. Выпускают отдельные кремы для волосков на лице, в зоне бикини, под мышками, на руках и ногах.

У женщин с чувствительной кожей кремы для депиляции могут вызывать раздражение. Поэтому за сутки до процедуры наносят несколько капель на запястье и следят за реакцией.

— Достаточно болезненная депиляция с помощью воска. Его разогревают в микроволновой печи или горячей воде, намазывают тонким слоем на кожу. Холодный воск предварительно нанесен на бумажные или тканевые полоски. Их срывают вместе с волосяными фолликулами. Кожа часто раздражается. Зато волосы не растут месяц. Новые растут тоньше и более слабые.

Используют также электрический депилятор, который пинцетами выдергивает волоски. Косметологи советуют дезинфицировать кожу перед процедурами. После применять лосьоны для восстановления кожи и замедления роста волос. Химическую депиляцию не советуют делать около век и бровей. Едкое вещество может попасть в глаза. Также опасно наносить кремы на поврежденную или обожженную кожу.

Электрические методы удаления лишних волос называют электроэпиляцией.

— Ее делают на лице, груди, животе, в зоне бикини. Электроэпиляцию нельзя проводить людям с больным сердцем, во время беременности. После процедуры кожу обрабатывают спиртом и тальком. Не мочат двое суток.

Волосы вырастают через 21 день. Эпиляцию нужно повторять. За один раз врач удаляет 30 тысяч волосков.

Перед лазерной эпиляцией советуют две недели не бриться. Пройти не менее шести сеансов. Лазер не действует на светлые и седые волосы.

— После процедуры нужно защищать кожу от солнца полтора месяца. Не советую делать перед поездкой на море.

Некоторые клиники предлагают лазерную элос-эпиляцию. В ней ток совмещается со световым влиянием. Процедура безболезненная, не оставляет рубцов Действует даже на пух. Волосяные фолликулы разрушаются полностью.

gazeta.ua