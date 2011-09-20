Как выровнять зубы

Львовянка 21-летняя Марьяна Кравец полгода носит брекеты — несъемные металлические дуги и кольца для выравнивания зубов. Это ее вторая попытка. У девушки изъян верхней челюсти — зубы выступают вперед.

— Первую зубную пластинку мне поставили еще в шестом классе, — вспоминает. — Но я отказалась ее носить. Одноклассники смеялись. А в этом году решила опять пойти к врачу. Оканчиваю университет, буду устраиваться на работу. Хочу иметь красивую улыбку.

— Сегодня красивая улыбка — это элемент успешности, — говорит Мирослава Дрогомирецкая, главный внештатный специалист из ортодонтии Министерства здравоохранения Украины. — Как ни грустно констатировать, но почти у 80 процентов населения Украины зубно-челюстная патология. А это кроме кариозного поражения, развития пародонтоза, тянет за собой еще и заболевания челюстного сустава. У детей с большой или маленькой челюстью мы отмечаем даже скелетные проблемы, в частности, развитие сколиоза.

Врачи-ортодонты говорят, профилактику здоровых зубов и правильного прикуса родители должны начинать еще до рождения ребенка. Будущая мама обязана придерживаться здорового образа жизни и полноценно питаться.

В первый раз показать ребенка врачу-ортодонту нужно в 7 лет, — добавляет Мирослава Степановна. — В этом возрасте молочные зубы начинают меняться на постоянные и родителям нужно обратить внимание на то, как они растут. Если есть необходимость, то ортодонт будет наблюдать за ребенком до 13 лет. В этом возрасте врач может беспроблемно и безболезненно переместить зубы в нужное место, чтобы дефекты стали незаметны.

При необходимости врач-ортодонт рекомендует пациенту брекет-систему или съемный ортодонтичный аппарат. Брекет-система обеспечивает более точную коррекцию положения зубов, а съемный аппарат используют при незначительных изъянах.

Врачи уверяют, с брекет-системой можно достичь успешного результата в 98% случаев. Лечение длится 1–1,5 года, в более сложных случаях дольше.

К нам часто приходят пациенты и требуют, чтобы через несколько месяцев их улыбка стала идеально ровной и белой, — добавляет врач. — Но ортодонт — не волшебник. Срок лечения зависит от тяжести патологии прикуса. Иногда лечение должно быть комплексным.

Брекет-систему нужно носить постоянно. Врачи рекомендуют при этом тщательнее чистить зубы с помощью специальных ершиков, использовать зубную нить и ополаскиватели. Ортодонтичные процедуры безболезненные.

Брекеты можно устанавливать и в пожилом возрасте. Часто людям брекеты ставят, чтобы подготовить их к протезированию.

gazeta.ua