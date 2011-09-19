Желтые бляшки вокруг глаз - сигнал об инфаркте

Люди с холестериновыми образованиями на веках могут быть подвержены повышенному риску инфаркта и других серьезных заболеваний, предупреждают датские ученые.

Результаты исследования, опубликованного на сайте медицинского Нажать журнала BMJ, показывают, что у пациентов с желтыми бляшками на глазах - ксантелазмами - на 48% больше шансов получить инфаркт, чем у людей с чистыми веками.

Ксантелазмы состоят, в основном, из холестерина, и их присутствие на лице может означать, что и в других частях тела есть обширные отложения.

Атеросклероз или отложение холестерина на внутренней стороне стенок сосудов может вызывать инсульты и инфаркты. Авторы исследования считают, что их выводы должны помочь врачам диагностировать серьезные заболевания на более ранних стадиях.

Компетенция кардиолога

Исследование, в котором приняли участие 12745 человек, началось в 1970-х годах в больничном комплексе Херлев рядом с Копенгагеном. На тот момент у 4,4% пациентов были ксантелазмы.

33 года спустя у 1872 участников исследования случился инфаркт, у 3699 появились сердечно-сосудистые заболевания и 8507 из пациентов скончались. Причем те люди, у которых на глазах были желтые бляшки, оказались в категории повышенного риска.

У пациентов с ксантелазмами инфарктов было на 48% больше, вероятность получить болезнь сердца оказалась на 39% выше, и за время эксперимента среди них скончалось на 14% больше людей, чем среди участников исследования без отложений на веках.

В настоящее время большинство пациентов с ксантелазмами обращаются к косметологам, чтобы те их удалили. Но в первую очередь эти внешние жировые отложения должны служить сигналом для проверки на сердечно-сосудистые заболевания, говорится в выводах исследователей.

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