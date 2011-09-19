Почему укачивает в транспорте

55-летняя виннитчанка Мария Дорош в автобусе всегда садится на первые сидения по ходу движения. Женщину тошнит во время поездки. За 30 минут выпивает таблетку от укачивания.

— Зимой терпимо, а только потеплело, голова кружится, тошнит, — рассказывает. — Вожу бутылку колодезной воды и таблетки "От укачивания". 28 гривен заплатила за них.

Укачивает при слабом вестибулярном аппарате. Он отвечает за положение тела в пространстве, является частью внутреннего уха. Поэтому от укачивания особенно страдают те, кто часто болел ангиной, воспалением уха, принимал много антибиотиков.

Невропатолог Виталий Полищук, 57 лет, из города Калиновка Виннитчины советует перед поездкой не наедаться.

— За полтора часа съешьте овощей, фруктов. Нельзя копчености, сладкое, спиртное и газированное. Запивайте несладким узваром или соком. Выпейте валерьянки. Лучше всего во время движения заснуть.

Укачивание преимущественно проходит в возрасте 12–14 лет.

gazeta.ua