Как лечить ревматизм?

— Не ношу резиновые сапоги с молодости, хоть бы какое болото было на улице, — говорит киевлянка Валентина Гречишина, 65 лет. — В 1970-х мода была на хорошую резиновую обувь, да и сейчас молодые девушки ходят в цветных резинках. Тогда моя младшая сестра жила с родителями на Виннитчине, проходила учительскую практику в глухом селе. Ежедневно ходила на работу в резиняшках, а потом ее как схватил ревматизм. Ходить не могла. Больше года лечилась уколами. Теперь иногда заматывает колени на холодную погоду. Они опухают, болят.

Люди старшего возраста запрещают надевать резиновые сапоги детям и внукам. Врачи связывают возникновение ревматизма не с обувью, а с переохлаждением ног.

— Ревматизм — это аллергическая реакция на стрептококковую инфекцию, — говорит харьковский кардиолог Вячеслав Зинецкий, 39 лет. — Пожилые люди в селах раньше до морозов ходили босиком по земле. Были закаленные, меньше болели. Потом появилась мода на дешевые резиновые сапоги. В них ноги не дышат, потеют. Если промокнув замерзнуть, ослабевает иммунитет. В горле активизируется стрептококк, человек болеет ангиной. Может об этом и не знать, не температурить.

Болезнь чаще поражает детей и молодежь. Через неделю-две после ангины, фарингита или бронхита с высокой температурой начинают болеть колени, иногда локти, плечи. Суставы опухают, становится трудно двигаться. Ревматизм поражает соединительную ткань сердца, суставов, мышц, внутренних органов. Иногда болезнь протекает бессимптомно, ее обнаруживают через несколько лет при обследовании сердца.

— Ревматизм страшен не только воспалением суставов, но и ревмокардитом. Болезнь поражает сердечные клапаны и мышцы. Начинается слабость, одышка и кашель после физической нагрузки. Пропадает аппетит. При воспалении оболочек сердца долго держится субфебрильная температура — до 37,5. Также как осложнения бывают невралгии, радикулиты, непроизвольные подергивание. Страдают сосуды, почки, легкие, вся нервная система.

Из-за порока сердца и ревматоидного артрита больной может стать инвалидом. От сердечной недостаточности — умереть. Человека обследуют, берут кровь на анализы, делают кардиограмму и рентгенографию. Назначают лекарства против инфекции в горле и облегчения воспаления суставов. Тяжелые случаи лечат гормональными препаратами, иногда назначают операцию на сердце.

— Периоды обострения бывают обычно в холодное время года, каждый раз более сильные. Тогда нужно ограничить употребление соли, потому что она задерживает воду в организме. Из-за этого увеличиваются отеки. Вредит углеводная еда — сахар, белый хлеб, картофель. Советую запломбировать зубы с кариесом, потому что в них может тлеть инфекция.

Горячие опухшие суставы заматывают в свежие листья капусты.

gazeta.ua