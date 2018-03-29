Укусы пчел и ос могут быть очень опасными

Полезные и симпатичные пчелки и их менее приятные полосатые черно-желтые родственники - осы, могут нанести незаурядный вред человеческому организму.

Их укусы тяжело назвать приятными, даже если они одиночные. Яд этих насекомых достаточно токсичен. Укушенное место отекает, и боль долго не проходит. Особенно опасными являются случаи, когда укус на лице, шеи, рту или глазах - может возникнуть отек, который мешает дышать или видеть. Также тревожной бывает ситуация, когда человека укусило сразу несколько насекомых.

Однако даже один-единственный укус иногда влечет чрезвычайно тяжелые аллергические реакции, которые без своевременной помощи могут закончиться даже смертью.

Стоит помнить, что подобные реакции в большинстве случаев передаются по наследству. Поэтому если отец или мать имели проблемы с укусами насекомых, их дети должны об этом знать и быть наготове. Также непредсказуемы реакции после укуса осами и пчелами могут возникать у людей, которые имеют аллергию на продукты пчеловодства - мед, маточное молочко, пыльца и тому подобное.

Однако иногда болезненная реакция на укус оказывается полной неожиданностью как для пострадавшего, так и для окружающих. Первыми признаками аллергии, которые могут появиться уже через пять-десять минут после поражения, бывает отек укушенного места, сыпь на коже - крапивница, отек в горле, иногда "садится" голос, дыхание ухудшается. Человек становится очень бледным, лицо приобретает сероватый оттенок. Иногда могут начаться сухой кашель, боль в животе, судороги. Если отек горла будет прогрессировать, потерпевший начнет задыхаться, может потерять сознание.

Это очень опасное состояние, которое требует немедленных действий.

В первую очередь необходимо вызывать "скорую". До ее приезда нужно осторожно удалить жало - пинцетом или каким-то другим острым продезинфицированным предметом. Если ужаленная конечность - рука или нога, надо крепко перевязать ее выше места укуса. Рану тщательным образом промыть водой с мылом или спиртом, наложить чистую салфетку, смоченную холодной водой, или лед. Очень хорошо, если в аптечке есть противогистаминные препараты, фенистол-гель, гидрокортизоновая мазь и тому подобное. Тогда укушенное место нужно смазать мазью, а потерпевшего заставить прожевать и запить водой противогистаминные пилюли (диазолин, фенкарол, лоратадин и тому подобное) - максимальную разовую дозу. Всем, кто знает о вероятных аллергических реакциях, желательно постоянно иметь эти средства при себе. Хотя противогистаминные средства не избавляют организм от яда, они быстро устраняют аллергические проявления.

Тем, кто уже имел подобную реакцию на укусы насекомых, слишком - анафилактический шок, стоит помнить, что следующая реакция на укус будет еще более бурной. Организм уже научился распознавать пчелиный или осиный яд и будет реагировать на нее, как на врага.

Людям, которые не имеют таких страшных реакций на укусы, уменьшить отек и боль помогут народные средства. Хорошо помогают раствор пищевой соды - 1 ч. л. на полстакана переваренной воды, или охлажденный раствор фурацилина, ватным тампоном наносят на укушенное место.

Отек снимает компресс из 3-процентного уксуса. Уменьшит боль хорошо вымытый измельченный листочек подорожника. Его след прибинтовать к укусу стерильным бинтом.

Полезно прикладывать кусочки льда, которые сразу уменьшат отек и боль. Главное - не расчесывать рану. Если она долго не будет заживать, обратиться к врачу. Возможно, он назначит лекарства или мази.

Но наилучше - все же не допускать укуса. Сделать это достаточно несложно - насекомые кусают, только когда защищаются. Поэтому не ешьте сладости и фрукты на открытом воздухе, не оставляйте их на окне или балконе. Также не используйте парфюмерии с выразительным запахом фруктов и цветов - в сочетании с яркой одеждой вы можете выдаться насекомым очень аппетитными и полностью съестными. Если уже оса, пчела или несколько насекомых к вам подлетели, в любом случае не начинайте махать руками и проявлять агрессию. Потому что в этом случае агрессия будет взаимной и на вас могут напасть сразу все насекомые одновременно. Лучше замереть и переждать - вскоре к вам потеряют любопытство и полетят по своим пчелиным делам.