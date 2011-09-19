Одно яблоко защитит от инсульта

Всего одно яблоко, добавленное в ежедневный рацион, способно снизить риск инсульта за счет высокой концентрации соединения под названием кверцетин.

Так, считают диетологи, пишет meddaily.ru. Согласно результатам исследования, проведенном на 20 тысячах человек, кверцетин снимает воспаление, которое приводит к затвердеванию артерий и может стоять за сердечно-сосудистыми недугами. Эксперты выяснили, что риск инсульта снижался на 9% в соответствии с каждыми 25 граммами яблока или груши, съедаемыми ежедневно.

newsland.ru