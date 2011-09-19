Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у северо-восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Геологической службы США.

Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 03.54 воскресенья по местному времени, располагался в 147 километрах к востоку от города Хатинохе и в 592 километрах к северо-востоку от Токио. Очаг землетрясения залегал на глубине 24,1 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозы возникновения цунами нет.

В марте на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, вызвав цунами высотой более 10 метров. В результате удара стихии погибло и пропало без вести более 19 тысяч человек.