Шоколад, сыр, икра улучшают настроение

Шоколад, икра, а также молоко, сыр, мясо птицы, свинина и говядина, орехи – это продукты, которые позволяют преодолеть раздражение и гнев.

Как сообщает ICTV, это следует из исследования, проведенного итальянским ученым Лукой ПАССАМОНТИ из университета Катандзаро.

Ему удалось научно доказать, что залог хорошего настроения кроется в "правильной еде", которая содержит аминокислоту триптофан, а это продукты, как правило, антидиетические.

Однако Л.ПАССАМОНТИ настаивает, что каждый человек должен употреблять ежедневно не менее 350 г "оптимистичных" продуктов. Это помогает избегать стрессов, снижает агрессивность, позволяет контролировать гнев и негативные эмоции.

Ученый убежден, что "триптофановой диетой" можно лечить психологические заболевания, такие как депрессия, склонность к суициду.

Однако при этом Л.ПАССАМОНТИ не предлагает компромисс: как сохранить приподнятое настроение и фигуру. Он не сомневается, что худые люди злее из-за нехватки триптофана.