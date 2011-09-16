Американские астрономы обнаружили планету с двумя солнцами

Американские астрономы обнаружили планету, находящуюся на орбите двух солнц.

Речь идет о планете Kepler-16b размером с Сатурн, находящейся на расстоянии 200 световых лет от Земли, сообщает Би-Би-Си.

Несмотря на сразу два солнца, которые меньше земного светила, температура на поверхности необычной планеты – минус 73 градуса по Цельсию.

По словам ученых, раньше они только предполагали, что такие планеты существуют, однако теперь в их руках неопровержимые доказательства того, что наша солнечная система - всего лишь одна из многообразных систем Вселенной.

Планету удалось обнаружить при помощи телескопа НАСА Kepler, в честь которого она и была названа.

Одна из задач телескопа - искать в нашей галактике Млечный путь планеты, похожие на Землю.