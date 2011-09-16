Как предотвратить появление прыщей?

Несмотря на общепризнанное мнение, прыщи появляются не только в период взросления организма, они могут докучать в 30 и даже в 40 лет. На появление прыщей влияют внутренние и внешние причины, такие как питание, экология и т.д. Тем не менее, можно предотвратить их появление, приняв некоторые меры предосторожности.

Надо как можно чаще менять наволочки и полотенца для лица, так как бактерии из грязного белья провоцируют появление прыщей.

Не надо пытаться давить, сжимать или делать что-либо подобное с лицом, это может спровоцировать новые прыщи. Также это может привести к образованию ямок и шрамов от уже имеющихся прыщей. В крайнем случае делайте это крайне аккуратно и «стерильно».

Если у человека длинные волосы, надо позаботиться о том, чтобы они не контактировали с кожей лица во время сна.

Не надо ложиться спать с макияжем на лице.

Чаще мыть с мылом кисточки, которыми наносится макияж.

Регулярно заниматься физическими упражнениями, это помогает снять стресс, улучшает циркуляцию крови в организме, увеличивает проникновение кислорода к коже, что помогает предотвратить появление прыщей.

Обязательно выпивать в день не менее 2 литров жидкости, лучше воды, так как жидкость помогает организму очиститься от шлаков.

Чтобы не появлялись прыщи, за кожей придется ухаживать. Чтобы правильно подобрать средство для ухода за кожей лица, прежде всего, следует определить тип кожи: сухая, жирная или комбинированная (жирная на лбу и сухая на щеках). Для каждого типа кожи существует своя гамма средств ухода. Тут все очень индивидуально, каждый сам подбирает то, что лучше помогает, нужно лишь соблюдать простые правила: любой тип кожи нуждается в очищении, увлажнении и питании.

Рецепт 1: Начать утро со стакана холодной воды. Выпить натощак, чтобы вымыть из организма накопившиеся за ночь шлаки. Таким образом, повысится тонус, да и проснуться будет легче.

Рецепт 2: В воду для умывания добавить немного лимонного сока или яблочного уксуса. Такая смесь питает кожу. Но следует проявлять осторожность: раствор должен быть очень слабым, чтобы не пересушивать кожу.

Рецепт 3: По утрам можно обтирать лицо кубиком льда. Можно купить специальные формочки для косметического льда или воспользоваться обычными формочками, которые есть в любом холодильнике. Лед можно взять обычный, но лучше заморозить отвар ромашки. Во время обтирания ледяной кубик лучше завернуть в чистую тканевую салфетку — так не обожжется кожа и нельзя будет простудиться. Следует обтирать лицо не нажимая, но довольно быстро.

Рецепт 4: Разнообразные маски для кожи лица помогают уменьшить воспаление и поддержать здоровье кожи.

Рецепты некоторых масок:

Помидоры или огурцы нареза кружочками (резать тонко!) и накладывать на лицо на 10-15минут.

Тертую морковь смешать с творогом, подержать на лице 10 минут, смыть теплой водой.

Заварить геркулес кипятком, остудить и накладывать на лицо.

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