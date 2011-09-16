Фисташки повышают мужское либидо

Несбалансированное питание – одна из причин проблем в сексуальной сфере у мужчин. Исследования показывают, что вещества, входящие в состав фисташек, благоприятно влияют на мужское сексуальное здоровье.

В ходе эксперимента установлено, что 30 граммов фисташек, съедаемых ежедневно, повышают мужскую потенцию. Это происходит благодаря фолату, цинку, аргинину и ненасыщенным жирам. Так, аргинин в мужском организме превращается в оксид азота, отчего расширяются сосуды. Кстати, это улучшает не только эректильную функцию, но и работу сердца. Поэтому фисташки – один из видов орехов, включенных американской организацией FDA в список продуктов, предотвращающих развитие кардиозаболеваний.

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