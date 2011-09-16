Памперсы могут вызвать заболевания почек

"3-летней внучке невестка до сих пор надевает памперсы. У ребенка страшные опрелости, аж гнойниками высыпает. Когда вмешиваюсь, невестка отвечает, что закончила два института и лучше знает, как воспитывать дочь. Чем грозят эти сыпи? Может ли развиться какая-то болезнь?".

Людмила Паламарчук, 57 лет, Ивано-Франковск

— Подгузники вредны для детей после года. Особенно девочкам, потому что у них короткие мочевыводящие пути, — отвечает столичный педиатр Николай Фирсов, 69 лет. — В пузырь заносится инфекция из мокрого подгузника. Это вызывает уретрит — воспаление мочевыводящего канала или цистит — воспаление мочевого пузыря. Могут поражаться почки. Тогда пьют антибиотики.

Дети, которым постоянно одевают подгузники, также болеют дерматитом. Чтобы красные прыщи и гнойники сошли, следует чаще подмывать ребенка в травяных отварах, подсушивать их мазями, делать воздушные ванны.

gazeta.ua