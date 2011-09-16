В Пакистане от наводнений пострадали 6 миллионов человек.

Как передает Би-Би-Си, жители южных районов Пакистана пытаются справиться с последствиями наводнений, из-за которых четыре тысячи деревень оказались затоплены.

Из-за ситуации в южной провинции Синд, пострадавшей от стихии больше всего, премьер-министр Пакистана Юсуф Реза ГИЛАНИ отменил визит в США.

Ранее в этом году стало известно, что строительство новых дамб и ремонт старых, разрушенных во время сильных наводнений прошлого года, отстает от графиков, а в некоторых местах и вовсе не начато.