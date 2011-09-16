Свекольный сок снижает давление

Столичный диетолог Наталья Самойленко, 33 года, из Киевского медицинского центра здоровья через 2 ч. после завтрака пьет фруктовые соки. Делает их сама. Овощные соки принимает в полдень.

- Вечером их лучше не пить - организму нужно время на усвоение. Фрешами не стоит увлекаться, особенно диабетикам, ведь они содержат много природного сахара. Свежевыжатый сок в больших дозах может вызвать побочные эффекты. Самый простой - аллергия. При передозировке, например, тыквенных и морковного сока может быть гипервитаминоз А, который в избытке обладает токсическим воздействием. У человека может пожелтеть кожа тела. От цитрусовых высыпает.

Самойленко советует чаще пить овощные соки. Они самые полезные.

- В соки красного и оранжевого цветов добавляйте каплю оливкового или подсолнечного масла. Так они лучше усваиваются. Солить не стоит, особенно гипертоникам. Будьте осторожны со свекольным фрешем. Хотя в нем много витаминов и микроэлементов кроветворной природы, этот овощ снижает давление. Его следует разводить водой в соотношении один к двум. Постепенно увеличивайте дозу до одного к одному. Свекольный сок хорошо сочетается с огуречным. Такой напиток должен несколько минут постоять. Он полезен людям, имеющим хронические воспалительные процессы. Его часто прописывают пациентам после химиотерапии, чтобы восстановить и улучшить формулу крови.

Морковный сок помощник для печени и глаз. Его можно употреблять в чистом виде или смешивать с другими фрешами. Сок сельдерея богат кальцием, калием, магнием, витаминами С, В. Он улучшает обмен веществ, полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тыквенный - богат каротином. Улучшает зрение, состояние кожи, волос. Картофельный сок можно пить не разводя. Он хорошо очищает организм. Его употребляют при болезнях органов пищеварения.

- Не следует смешивать цитрусовые и косточковые соки. Например, апельсин с персиком. Они труднее усваиваются. Яблоки лучше давить неочищенными. Такой фреш помогает лечить простудные заболевания, кишечные инфекции, выводит токсины из кишечника. Также полезен сок из аронии, которую еще называют черноплодной рябиной. Его пьют при заболеваниях крови, для повышения иммунитета и снижения давления.

Арбузный фреш очищает почки. Он богат витамином В. Его следует пить по 100-200 г. Сливовый положительно действует на кишечник, помогает при атеросклерозе - выводит остаток холестерина из крови.

- Упакованные магазинные соки не имеют ничего общего с полезностью фрешей. Они проходят промышленную обработку - этапы пастеризации, охлаждения. После чего природных витаминов там не остается. Туда добавляют сахар и синтетические витамины.

gazeta.ua