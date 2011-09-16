Самые полезные добавки к чаю

Существует множество способов дополнить чудодейственную силу чая, а также разнообразить его вкус.

Лимон

Содержит устойчивую форму витамина С, не разрушающуюся от высокой температуры. Сначала завари чай и дай ему настояться, затем клади лимон. Впрочем, есть мнение, что лимон ослабляет полезные свойства самого чая.

Роза

Специальный чайный сорт — в виде маленьких бутончиков — ищи в чайных магазинах. Заваривать чай с розой нужно максимально горячей, кипящей водой. Такой чай — хорошая профилактика проблем с желудком и кишечником и альтернатива букету для непритязательной девушки.

Чабрец

Добавляй при заварке в черный чай. Для аромата и как профилактическое средство против ангин и бронхитов. Только не покупай аптечный и кулинарный чабрец — на рынках продают специальный чайный чабрец веточками.

Кардамон

Покупай целые зерна, храни плотно запакованными. Раздавливай пару зерен и кидай в кипяток перед завариванием чая. Пей такой чай при головных болях и проблемах с желудком.

Мята

Отличное успокоительное. Добавляй в вечерний чай для лучшего сна. На некоторых мята действует как афродизиак, на других — прямо противоположным образом. Свою реакцию проверь опытным путем.

Корица

Добавляй небольшие кусочки в зеленый или черный чай не только ради сладковатого привкуса, но и ради улучшения пищеварения и повышения либидо.

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