Австралия разрешила записывать в паспорте "третий пол"

Заполняя анкету на получение нового паспорта, граждане Австралии теперь выбирают свой пол из трех вариантов вместо традиционных двух - женского и мужского. Эта мера направлена на то, чтобы исключить дискриминацию по половому признаку.

Для транссексуалов и людей неопределенного пола в анкете появилось окошко "неопределенный пол" - в паспорте в этом случае будет значиться буква X, передает Русская служба Би-Би-Си.

Раньше транссексуалы должны были предоставить справку об операции, прежде чем поменять пол в документе. Теперь всем желающим иметь паспорт с буквой X будет достаточно принести записку от врача.

Австралийский сенатор Луиза ПРАТТ, которая состоит в близких отношениях с мужчиной, рожденным женщиной, назвала эту реформу огромным шагом вперед для австралийского общества.

"Было очень много случаев, когда иммиграционные службы задерживали людей в аэропортах, потому что паспорта не соответствовали их внешнему виду", - сказала Л.ПРАТТ в интервью австралийскому радио. "Это очень неприятно, ужасно неудобно и иногда даже опасно", - считает политик.

По словам одной из самых известных в Австралии женщин-транссексуалов Эстель АСМОДЕЛЬ, ей пришлось провести месяц под наблюдением в Сингапуре после того, как она прибыла туда с мужским паспортом.

"У меня был паспорт мужчины, но выгляжу я полностью как женщина, - сказала актриса и писательница в интервью Би-би-си. - Это противозаконно в Сингапуре, и весь месяц, пока я находилась в стране, я фактически была под домашним арестом. Меня везде сопровождали двое полицейских, и мои передвижения были ограничены", - сказала Э.АСМОДЕЛЬ.