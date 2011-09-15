Где на лице появился прыщик - о чем это говорит?

Почти у каждой женщины перед месячными на лице появляются угри. Мы говорим «это гормональное», тщательно замазываем прыщики маскирующим кремом и про себя удивляемся, они продолжают выскакивать на одних и тех же местах и никак не исчезают от самых лучших лосьонов и дезинфицирующих кремов.

С точки зрения восточной медицины, любая проблема с кожей это отражение какого-то внутреннего неблагополучия. По локализации угревой сыпи можно предположить, какой орган у нас барахлит, какие ошибки в питании и образе жизни мы допускаем.

Лоб

Если угри появляются ближе к линии роста волос, это говорит о нарушениях в работе желчного пузыря. Прыщик над бровью сигналит о том, что ваш кишечник раздражен и с трудом справляется со своими обязанностями.

Переносица

Печень перегружена и плохо очищает кровь.

Щёки

Угри на щеках, на груди и на спине между лопатками говорят о перегрузке легких. Китайские медики полагают, что в них накапливается не находящая себе выхода, несбалансированная, тяжелая и вязкая энергия.

Область губ и плечи

Страдает вся пищеварительная система от пищевода до толстого кишечника. Вас могут беспокоить запоры, расстройство желудка, кишечные колики.

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