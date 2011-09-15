За последние 20 лет детская смертность в мире уменьшилась

За последние 20 лет в мире смертность среди детей до пяти лет снизилась с 12 миллионов до 7,5 миллионов.

Об этом говорится в новом отчете, подготовленном ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения, передает Радио «Свобода».

Как отмечают авторы доклада, это связано со многими факторами, в том числе с улучшением медицинского обслуживания, проведением иммунизации.

Вместе с тем, в докладе отмечается, что каждый день в мире умирают более 20 тысяч детей, и еще многое предстоит сделать в области снижения детской смертности.