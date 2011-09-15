За последние 20 лет детская смертность в мире уменьшилась
12:16, 15 сентября 2011Зарубежные новости
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С 12 млн до 7,6 млн
За последние 20 лет в мире смертность среди детей до пяти лет снизилась с 12 миллионов до 7,5 миллионов.
Об этом говорится в новом отчете, подготовленном ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения, передает Радио «Свобода».
Как отмечают авторы доклада, это связано со многими факторами, в том числе с улучшением медицинского обслуживания, проведением иммунизации.
Вместе с тем, в докладе отмечается, что каждый день в мире умирают более 20 тысяч детей, и еще многое предстоит сделать в области снижения детской смертности.
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