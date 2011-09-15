Кефирная диета

Киевлянка Виктория Уральская, 31 год, похудела на 15 кг за два месяца. Она придерживалась кефирной диеты.

- На завтрак и ужин пила только обезжиренный кефир. Обедала ежедневно разной кашей без соли и масла. Перекусывали яблоками. Через день ела вареную курятину и рыбу. Каждая порция помещалась в ладони. Пила несладкого чая, сколько хотела.

Первые три дня у Виктории болела голова. Потом начал болеть живот. Перестала есть сырые яблоки, заменила их печеными. Через два месяца обмен веществ наладился.

На кефирной диете 30 лет сидит российская певица Лариса Долина, 55 лет.

- Когда вес дошел до 80 килограммов, узнала рецепт быстрой диеты. Его мне рассказал композитор Руслан Горобец, а ему подсказал врач-диетолог. На кефирную диету сажусь несколько раз в год. Первый день питаюсь привычно, не ем сладкое, жирное и изделия из белой муки. На второй день пью только свежий кефир, можно литра два.

Полтора миллиарда людей в мире имеют лишний вес. Ожирением страдает каждый десятый. Каждый третий украинец признает, что хотел бы похудеть.

- Чаще всего набирают вес от продуктов с синтетическими добавками, - говорит столичный гастроэнтеролог Юрий Кийченко, 49 лет. - Самые вредные бройлерные куры, выпечка на маргарине и майонез.

gazeta.ua