Как лечить плоскостопие?

В норме стопа имеет два свода - продольный (по внутреннему краю стопы) и поперечный (между основаниями пальцев). Оба свода стопы предназначены для удержания равновесия и предохранения организма от тряски при ходьбе.

Если своды стопы уплощены - тряску при ходьбе вынужден компенсировать позвоночник, а также суставы ног. По своей природе они для этой функции не предназначены, поэтому справляются с ней довольно плохо и быстро выходят из строя (при плоскостопии часто встречаются артрозы и сколиоз как результат нарушения опорной системы).

Чтобы ваш ребенок не приобрел плоскотопие, нужно тщательно подбирать обувь, которую будет носить ребенок. Ребенок не должен донашивать чужую обувь: разношенная колодка чужой обуви неправильно распределяет нагрузку на ступни. Детская обувь должна быть с небольшим каблучком, жестким задником и мягким супинатором - компенсируя отсутствие шишек и камней под ногами, он обеспечивает правильное формирование стопы.

В качестве профилактики плоскостопия нужно использовать тонкие стельки-супинаторы из латекса, которые вкладывают в туфли.

Мышцы и связки стопы должны работать. Заставить их работать можно контрастными ванночками, массажем, гимнастикой и, наконец, ходьбой по неровной поверхности. Вечером можно подержать ноги в горячей ванночке с настоем ромашки или морской соли, а также хвойного экстракта - все эти средства обладают тонизирующим действием. Если после такой процедуры вы обольете ноги холодной водой или протрете кусочком льда, усталость уйдет, как будто ее и не было.

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