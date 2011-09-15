Гамбургеры и картошка-фри склоняют к суициду

Испанские диетологи бьют тревогу: транс-жиры, которые находятся в гамбургерах, картошке-фри и дешевой колбасе, провоцируют депрессию, а в некоторых случаях могут стать причиной суицида. Как сообщает "Глобалист", такие данные были получены в результате масштабного исследования. Специалисты в течение шести лет изучали группу добровольцев из 12 тысяч человек, которая сидела на диете из фаст-фуда.

За шесть лет 657 человек пережили период депрессии, а некоторые и многократные. Это позволило специалистам сделать вывод о непосредственной связи потребления транс-жиров и психического состояния человека. Напомним: ранее американские медики официально признали фаст-фуд вредным для здоровья детей. По мнению врачей, злоупотребление гамбургерами, картошкой-фри и пирожками приводит к серьезным проблемам с пищеварением. Однако опасным для здоровья может быть не только фаст-фуд, но и те продукты, которые называются в рекламе здоровыми. К таким можно отнести популярные в последнее время батончики мюсли, которые продвигаются как альтернатива известным западным брендам, пишет Metro Russia.

Любители фаст-фуда стареют быстрее "На деле они ничем не отличаются от какого-нибудь батончика Snikers — за исключением, разумеется, обещающей здоровый образ жизни обертки, — считает Александр Коновалов, создатель объединения "Экокластер". — Так, например, популярные батончики мюсли одного из брендов содержат малину и шоколад и по вкусу лишь в малой степени уступают шоколадному батончику — зато содержат абсолютно такое же количество жира и калорий, как и батончик Snickers".

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