Кому противопоказаны соки "фрэш"

Ученые из Австралии во главе с профессором Россом Батлером из Университета Южной Австралии, что в Сиднее, посвятили несколько исследований для того, чтобы узнать, каковым же в реальности является действие на организм человека всех признанных источников витаминов.

В конечном итоге, они выяснили, что противопоказанными для достаточно большого процента людей являются свежие соки из фруктов! Эти люди могут даже не подозревать о том, что страдают от болезни fructose malabsorbers (непереносимость фруктозы).

Профессором Батлером были перечислены симптомы, свидетельствующие об этой проблеме: обычно вздутие живота, боль в желудке, а также диарея могут проявиться даже после того, как человек употребил стакан сока из фруктов. И дело абсолютно не в уровне качества продукта, а в том, что организм не может переработать сахар естественного происхождения, который содержится в соке.

Один из наиболее «коварных» - это сок из яблок. В течение исследования эксперты изучали симптомы у нескольких тысяч человек, которые жаловались на работу системы пищеварения.

receptkulinar.ru