ВОЗ предупредила Европу о росте заболеваемости туберкулезом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила страны Европы о росте случаев заболеваний туберкулезом, устойчивым к воздействию лекарств, сообщает Би-Би-Си.

Ежегодно в европейских странах регистрируются 80 тысяч новых случаев заболевания.

По данным ВОЗ, особенно тяжелая ситуация сложилась в Восточной Европе, в частности в России, Украине и Азербайджане.

Лондон является столицей, где зафиксирован самый большой рост числа заболевших туберкулезом - 3,5 тысячи ежегодно.

ВОЗ разработала план по борьбе с заболеванием, в который входит ранняя диагностика туберкулеза и более доступное лечение. По подсчетам организации, это позволит сохранить 120 тысяч жизней по всей Европе к 2015 году.

Справка УНИАН. В Украине с 1995 года объявлена эпидемия туберкулеза. За эти годы от туберкулеза умерло около 150 тыс. чел.

Ежегодно в Украине регистрируется 30 тыс. новых больных туберкулезом, 8 тысяч умирает.

Ранее ВОЗ поставила Украину на седьмое место в Европе по распространенности туберкулеза и на второе - по химиорезистентной форме туберкулеза (наиболее опасной формой).