Что такое цистит

В конце лета у врачей много пациенток с болью внизу живота. Гинекологи объясняют, женщины обычно не знают, что у них воспаление мочевого пузыря. Подозревают инфекцию.

- В середине августа попала под сильный ливень, замерзла, - говорит киевлянка Антонина Некрасевич, 32 года. - Пять дней было больно ходить в туалет по-маленькому. Бегала каждые 5 минут.

Антонина нашла симптомы болезни в интернете. Определила, что у нее цистит.

- С вечера глотнула чайную ложку соды, запила ее стаканом воды. Потом выпила еще литр. Думала, что буду бегать всю ночь. Но не проснулась ни разу. Наутро забыла о болячке. Потом пошла к врачу, она объяснила, что сода снизила кислотность мочи, поэтому пропало раздражение. Прописала таблетки. Без них эта моя самодеятельность могла дать осложнения на почки.

Воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря называют циститом. У женщин болезнь лечит гинеколог, у мужчин - уролог. Назначают противомикробные препараты.

- Цистит чаще бывает у женщин, поскольку у них более короткий мочеиспускательный канал, - говорит столичный уролог Дмитрий Мастеренко, 39 лет. - Инфекция быстрее поднимается в мочевой пузырь. Бывает, распространяется также и гинекологическая инфекция. Но обычно просто активизируются бактерии, имеющиеся в мочевике в спокойном состоянии. Это бывает из-за простуды или переохлаждения, когда снижается иммунитет.

У мужчин цистит проявляется, когда есть хронический уретрит или простатит.

- От хронического простатита инфицированная слизь попадает в канал и мочевой пузырь. У мужчин пожилого возраста такое же происходит из-за аденомы - доброкачественного уплотнения железы. Опухоль пережимает канал, и моча частично остается в пузыре. Это благоприятная среда для развития микробов.

У молодых мужчин инфекции проявляются ярче. От заражения половой инфекцией до простатита может пройти всего месяц. Чем дальше, тем больше риск осложнений.

Мужское здоровье подрывают немало факторов: ускоренный ритм жизни, психологические нагрузки, переутомление, "расслабуха" с помощью алкоголя и сигарет. К тому же организм атакуют многочисленные бактерии, не у всех налажена половая жизнь. Эти и другие причины могут привести к простатиту.

В последнее время для лечения заболевания создали эффективные препараты.

gazeta.ua