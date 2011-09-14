Хочется вкусненького: что это значит?

Подобное случается с каждым: иногда человеку хочется съесть определенный продукт настолько сильно, что он просто не в состоянии сдержаться. Почему так происходит?

Ученые уже давно занимаются изучением закономерности «съедобных» желаний и процессов в организме.

Недавно медики выяснили, что непроизвольные сильные желания определенного продукта – это подсказка самого организма. То есть нам хочется именно то, чего нам не хватает. Так, желание съесть рыбное блюдо может свидетельствовать о недостаче омега-3 жиров, мясные блюдо – о дефиците протеинов, а молочные продукты – витаминов А и D.

Но чаще всего, это реакция организма на стрессы. Так, ощущая страх или тревогу, нам хочется шоколада, который способствует выделению эндорфинов, или «гормонов счастья». То есть мы сами себя успокаиваем, не догадываясь об этом.

likar.info