Девушку парализовало от обезболивающего

Из-за ошибки врачей британка Софи Тайлер, 17 лет, более трех лет прикована к инвалидной коляске. Ее парализовало из-за передозировки обезболивающего. Только теперь врачи признали свою ошибку. За недосмотр медиков пострадавшая получит материальную компенсацию.

Когда Софи было 14 лет, у нее разболелся живот. Не помогало ничего. Ее забрали в больницу. После обследования решили удалить желчные камни. Девушке перед операцией сделали общий наркоз. Потом — эпидуральную анестезию в позвоночник.

На следующий день после операции Софи пожаловалась, что онемела правая нога. Через два дня девушка едва ходила. После обследования выяснили, что пострадал спинной мозг.

Софи с родителями живет в предместье Ньюпорта.

— Я осознала, что парализована, когда вернулась домой. Пока была в больнице, думала, спасут, — рассказывает. — Сейчас все ко мне очень добры. Надеюсь, что когда-то смогу ходить и поступлю в университет.

— Могу лишь извиниться. Девочка и семья очень пострадали. Мы действительно провинились. Это была небрежность, — говорит главный врач Вин Дивакар.

gazeta.ua