Кому арбузы противопоказаны?

При всех несомненных плюсах и положительных эффектах арбузы показаны отнюдь не всем. Помните, что арбузная мякоть даёт значительные нагрузки на почки, и в случае если они у Вас не отличаются здоровьем, есть арбузы в большом количестве не рекомендуется.

С осторожностью можно баловаться арбузными дольками и тем, у кого есть какие-либо заболевания сердца. Так как мякоть арбуза, как мы уже сказали, обладает выраженным мочегонным эффектом, вместе с жидкостью из организма просто утекают соли натрия и калия.

Последние необходимы для работы сердечной мышцы. Их недостаток в организме может плохо сказаться на людях, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Им следует проконсультироваться относительно употребления арбузов (особенно в больших количествах) со своим врачом.

Не стоит переедать арбузы и тем, у кого пониженная кислотность желудочного сока и заболевания поджелудочной железы. Эта ягоды могут вызывать у них неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте.

Если вы знаете, что у Вас в почках камни, будьте также поаккуратнее с арбузами. Поедание последних в большом количестве может способствовать выходу этих образований из почечной лоханки, что может привести к почечной колике, то есть к крайне сильным болям и прочим малоприятным последствиям, которыми не хотелось бы пугать наших читателей.

Ну а всем многочисленным любителям арбузов мы можем лишь пожелать приятного аппетита!

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