Польша увеличит минимальную зарплату на 8%

Польское правительство на заседании во вторник решило увеличить со следующего года минимальную зарплату в стране на 8,2% - до 1,5 тыс. злотых (1$=3,2PLN).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, запланированное на 2012 год увеличение минимальных зароботков поляков станет самым большим за последние два года.

По данным польского правительства, в текущем году минимальная зарплата в Польше выросла на 5% после 3% роста в 2010 году.

Рекордный 20% рост минимальной зарплаты, по данным польского пенсионного фонда ZUS, был зафиксирован в 2009 году после 13% увеличения в 2008 году.

С 2002 года минимальная зарплата в Польше росла в темпе от 3 до 6% ежегодно.

Согласно польскому законодательству, правительство ежегодно до 15 сентября устанавливает минимальную зарплату, которую обязаны платить все работодатели в стране. Правительство согласовывает ее размер с профсоюзами и частными работодателями, которые, однако, не могут заставить власти согласится на их предложения.

В текущем году, по данным польских медиа, профсоюзы добивались повышения минимальной зарплаты до 1600 злотых, что составляло бы половину средней зарплаты в Польше.

Минимальная зарплата 2011 года составляет около 40% средней.

Справка УНИАН. Минимальная зарплата в Польше, по данным ZUS, с 1994 года до вступления страны в Евросоюз в 2004 году выросла в 4 раза до около 800 злотых.

В 2010 году средняя зарплата в стране выросла на 1,5% - до 3225 злотых.