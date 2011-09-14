Как вывести бородавку

34-летний Владимир Павлишенко три месяца выводит бородавку. Она разрослась на весь палец.

- Месяцев два тому назад что-то выскочило около самого ногтя. Спустя несколько недель стало большим, по краям появилось воспаление. Начал обрезать и прижигать йодом. Внутри виднелся белый корешок. Пробовал вытянуть с помощью пинцета, но смог оторвать только кончик.

Несколько дней мазал рану чистотелом. Когда не помогло, обратился к врачу.

- Бородавка - это вирус, как простуда или грипп, - говорит дерматолог Анатолий Марценюк из Винницкой областной больницы. - Пациенты ошибочно думают, что она сама пройдет. Это исключения, обычно наросты разрастаются. Этим летом больных стало больше. Вероятно, из-за влажного и теплого воздуха. Вирусы в таких условиях хорошо размножаются.

У 4-летней дочки киевлянки Ольги Куракси, 31 год, бородавка выросла на пятке. Ребенок перед тем натер ногу старой обувью.

- Детский дерматолог подумала, что это мозоль от задника, и выписала мазь карбодерм. Бородавка выросла величиной с пятикопеечную монету. Примораживали ее азотом из термоса.

В следующем году наросты появились на пальце, который ребенок сосал во сне. Месяц спустя были и на других.

- Бородавки заразны. Часто бывают на месте травмирования кожи на руках и ступнях. Кожа под ними может болеть, чесаться. Если расчесать, занесете инфекцию, - говорит 28-летний Кузьма Хобзей, дерматолог столичного Института псориаза и хронических дерматозов. - Можно заразиться от рукопожатия или перил в транспорте. Один мой пациент заразился от гантелей в спортзале.

Самые большие и глубокие бородавки срезают. Поменьше прижигают током, лазером или жидким азотом. Дочери Ольги Куракси назначили аппликации на пятке. Каждый вечер мазала бородавку препаратом с молочной и ацетилсалициловой кислотами. На утро отпаривала и отскребывала мертвую шкурку. Бородавки на пальцах рук вымораживала азотом.

- Но за неделю они снова вырастали с глубины. Я дождалась весны и начала раз в неделю мазать их свежим соком чистотела. Не заметила, как за месяц у дочери стала чистая кожа.

gazeta.ua