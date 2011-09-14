Рябина очищает воду

Издавна на Руси рябина пользовалась особым почетом. О ней не только пели задушевные песни — хорошо известно о ее целебных свойствах.

Так, землепроходцы, когда трудно было найти чистую воду, настаивали в ведре воды болотной листья рябины. Через 2 часа запах и привкус болотной воды исчезали полностью. То есть природные фитонциды рябины с успехом соперничают с ионами серебра, хлора и активированного угля.

Нужно сорвать 3-4 веточки на 3-литровый баллон отстроенной воды. Через несколько часов эту воду можно спокойно пить и использовать для приготовления пищи.

Так, свежими листьями рябины можно пользоваться до осени.

В мае можно собрать цветы и листья рябины, подсушить их и хранить для использования зимой в качестве витаминов.

Плоды же рябины — просто сказка. По содержанию каротина они превосходят морковь, витамина С в них значительно больше, чем в яблоках. Много в плодах рябины и фосфора, без которого не идет усвоение кальция организмом.

Кстати, плоды хранятся практически всю зиму и даже на деревьях, если, конечно, их не склюют птицы.

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