Арбузное лечение

Сезон зеленых полосатых ягод с розовой сочной мякотью внутри в самом разгаре. А это значит, что самое время попробовать подлечить свой организм с помощью бахчевых. В одной из наших прошлых статей мы рассказали Вам, дорогие читатели, о том, как правильно выбрать арбуз. На что следует обратить особое внимание при покупке и что именно нужно проверить, мы уже писали. В этот раз мы расскажем Вам, от чего Вас может вылечить эта ягода, а кому она, напротив, противопоказана.

Арбузы давно перестали считаться бесполезным лакомством, которое, быстро попадая в организм, также быстро из него исчезает. Специалисты выяснили, что за счет большого количества витаминов эта ягода даже за столь короткое время пребывания в наших организмах способна оказать на них благотворное влияние. Регулярно употребляя арбузы, Вы тем самым можете не только очистить свой организм, провести профилактику некоторых заболеваний, но и потерять несколько лишних килограмм. А благодаря своим сильным мочегонным свойствам арбуз можно и вовсе использовать в качестве лекарства.

Специалисты говорят однозначно: арбузы способны облегчить состояние при многих заболеваниях. Кроме того, их полезно употреблять с профилактической целью. Но основным бесспорным свойством этой ягоды является очищение организма в целом и почек, в частности. За счет чего достигается этот эффект? Специалисты объясняют: арбуз на 90% состоит из воды.

Кроме воды, в арбузной мякоти содержатся также полезные для пищеварения углеводов — клетчатка, легкоусвояемые углеводы — фруктоза, щелочные вещества и белки.

Доподлинно известно, что самая большая ягода среди других ягод содержит также огромное количество различных витаминов: А, В1, В2, В3, В6, С, РР, калий, магний, кальций, селен, железо, медь, марганец, никель, цинк, фосфор.

Кроме того, в арбузной мякоти содержатся мощные природные антиоксиданты: ликопен, бета-каротин, лютеин. Они помогают улучшить работу иммунной системы, а также предупредить многие серьезные заболевания.

Итак, кому и каким образом может помочь арбуз?

Во-первых, этот представитель бахчевых станет настоящим спасением для тех, у кого нарушена работа кишечника. Клетчатка, содержащаяся в арбузах, улучшает пищеварение. Именно поэтому эту сочную ягоду рекомендуется употреблять при запорах. И, наоборот, ее с осторожностью следует кушать, если у Вас наблюдается расстройство желудочно-кишечного тракта, предупреждают врачи.

Во-вторых, длительное употребление арбузов поможет страдающим от хронического гастрита. В частности, лечение арбузной диетой дает положительные результаты при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки желудка с повышенной кислотностью. Последнюю помогут нейтрализовать щелочные вещества, содержащиеся в арбузной мякоти.

Поможет арбуз и всем тем, кому надо «почистить» организм от шлаков, а почки от песка. Арбуз обладает хорошими мочегонными свойствами, благодаря которым из организма с помощью него можно вывести даже мелкие камушки. Эту ягоды некоторые врачи «прописывают» при некоторых инфекционных заболеваниях почек. Выручит зеленый круглый полосатик и при цистите, если оный Вас начал беспокоить. Однако это не значит, что во время обострения этой болезни надо полностью отказаться от лекарств в пользу арбуза. Этого делать все-таки не стоит.

Арбузы следует применять тем, у кого есть болезни печени и желчных путей. Ведь сок и мякоть этой сладкой ягоды являются не только эффективным мочегонным, но и великолепным желчегонным средством.

Стоит порекомендовать почаще вкушать арбузную мякоть и гипертоникам. За счет своего мочегонного действия она может помочь им снизить артериальное давление.

За счет своих мочегонных свойств арбуз показан не только при гипертонической болезни, но и при подагре.

Эта ягода будет полезна также при артритах. Кроме того, она способствует снижению холестерина, а значит ее неплохо употреблять при атеросклерозе. Кроме того, поглощение арбузного сока и мякоти способствует нормализация обмена веществ.

Тем, у кого нет никаких заболеваний, также можно порекомендовать почаще кушать арбузы с профилактической целью. Содержащиеся в них антиоксиданты помогут предупредить сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Арбуз может помочь вылечить и больное горло. В этом случае рекомендуется попить арбузный сок. Только ни в коем случае не холодный!

Порадовать себя сладкой мякотью могут и те, кто из-за сахарного диабета вынужден ограничивать себя в сладком. Дело в том, что в арбузах содержится фруктоза, которая хорошо усваивается диабетиками. Однако перебарщивать не стоит: в больших количествах эту ягоду обладателям данного заболевания есть крайне не рекомендуется, так как она все-таки содержит противопоказанные им углеводы.

Арбузная диета

На радость всем страдающим от полноты арбуз имеет одну особенностью: он отличается низкой калорийностью. А значит, от него точно нельзя поправиться, а даже наоборот. Как посчитали специалисты, 100 г арбузной мякоти — это примерно 30 ккал. Из-за этого свойства эту ягоду рекомендуют включать в рацион тем, кто склонен к полноте и мечтает избавиться от лишних килограммов. Для этих целей существует даже специальная арбузная диета. Ее суть заключается в следующем: поглощая в больших количествах арбузную мякоть, человек через почки выводит из своего организма все токсины, шлаки и вредные отложения, а вместе с ними уходят и лишние килограммы.

Арбузная диета подразумевает под собой съедание в течение дня исключительно только арбузов. Употреблять их следует из расчета: на 10 кг массы тела 1 кг мякоти. Причем полученную цифру можно разделить на 5 приемов. Данную диету надо выдержать ровно 5 дней, после этого переходите на диетические продукты. Их надо употреблять в течение нескольких дней: от 5 до 10. В эти дни можно вкушать каши, приготовленные на воде, постное мясо, различные виды нежирной рыбы, салаты из овощей и зелени, но на ужин уж будьте добры — исключительно арбузы. Если сделаете все правильно, 5-7 килограмм должны уйти.

Существует и облегченный вариант арбузной диеты. Он предполагает, что желающие похудеть будут съедать в день от 1 кг арбузов и более. Причем желательно несколько раз в день и обязательно за час-полтора до приема пищи. Эффект будет не столь выражен, как при соблюдении вышеописанной диеты, но некоторые лишние килограммы с помощью нее Вы все-таки потеряете.

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