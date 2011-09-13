Питьевой коллаген замедляет старение

Желание каждого - подольше оставаться молодым. Но ритм жизни современного человека не оставляет времени задуматься о здоровье и надлежащем уходе за своей кожей, которая выдерживает большую нагрузку. Кожа теряет здоровый вид и упругость вследствие потери природного коллагена. Для решения этой проблемы изобрели препараты на основе коллагена. О свойствах коллагена рассказывает врач нетрадиционной медицины Николай Панченко. Он возглавляет Харьковский медицинский колледж №1.

- Коллаген - это строительный материал, который формирует и склеивает клетки организма. Он обеспечивает прочность и эластичность тканям и органам. Входит в состав всех хрящей, сухожилий, связок, костей. С его помощью формируется кожа, волосы, мышцы, а также жизненно важные органы. От коллагена зависит, насколько молодо человек выглядит и чувствует себя.

Коллаген выпускают в виде питьевого порошка, крема для суставов и позвоночника. Также делают косметику с увлажняющими кремами для лица и рук.

Какой коллаген полезен?

- Его лучше принимать в виде порошка, почти полностью усваивающегося организмом. Он обладает высокой пищевой ценностью, потому что на 98 процентов состоит из белка. Таким препаратом хорошо лечить глубокие и мимические морщины, растяжки, боли в суставах и артриты. Коллаген восстанавливает соединительную ткань при больших нагрузках на позвоночник и суставы. Его полезно употреблять людям, которые занимаются активным спортом или выдерживают большие физические нагрузки. Он также помогает при травмах и быстро залечивает раны. Принимают коллаген и профессиональные спортсмены.

Кремы для суставов и позвоночника, а также косметику советуют наносить на проблемные места. Они усиливают действие питьевого коллагена.

gazeta.ua