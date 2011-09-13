Ягодные коктейли защитят от рака

Недавно ученые выяснили, что фруктово-овощная диета, кроме того что помогает желудку, защищает организм от развития рака. Новые исследования показали, что такими же свойствами обладают ягоды – они эффективно борются с заболеваниями и предотвращают рак.

Раньше было известно только о целебных свойствах клюквы и авокадо. Но теперь ученые доказали, что черная и красная смородина, ежевика и малина, клубника и бузина не хуже фруктов и овощей борются с раком и предотвращают его.

Так происходит, потому что в ягодах содержатся витамины А, С, Е, фолиевая кислота, селен, кальций, полифенолы и антоциан. Последний существенно снижает шансы развития опухолей.

Конечно, нельзя лакомиться ягодами круглый год, но замороженные обладают качествами не хуже. Сделайте себе ягодный коктейль и защитите себя от болезней.

likar.info