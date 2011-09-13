Площадь льдов Арктики снизилась до исторического минимума

Площадь арктических льдов достигла исторического минимума. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Институт окружающей среды Бременского университета.

По данным ученых, площадь льдов на настоящий момент составляет 4,24 миллиона квадратных километров. Это минимальная площадь северных льдов со времени начала спутниковых наблюдений в 1972 году. Новый рекорд примерно на полпроцента меньше предыдущего рекорда, установленного в 2007 года.

"Уменьшение ледяного морского щита уже нельзя объяснить только случайными погодными колебаниями", - приводит агентство слова Георга ГАЙГСТЕРА, одного из руководителей университета. Он также добавил, что моделирование процессов однозначно указывает на их антропогенную природу.

Как передает Лента.ру, в апреле 2011 года ученые установили, что эрозия арктического побережья Евразии и Северной Америки происходит намного быстрее, чем считалось до сих пор. По словам ученых, этот процесс напрямую связан с таянием льда и участившимися штормами. Было установлено, что быстрее всего процессы разрушения берегов идут в море Лаптевых, Восточно-Сибирском море и море Бофорта.