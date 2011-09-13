Выжить после крушения самолета помог опыт бойскаута

35-летний Минор Видаль стал единственным выжившим после крушения самолета, который разбился во вторник в Боливии. На борту частного воздушного судна авиакомпании "Аэрокон" летели девять человек.

Обломки самолета были обнаружены в 500 километрах от столицы Боливии, города Ла-Пас. В момент аварии выживший пассажир сидел в хвосте салона. У него было сломано несколько ребер, пишет ИТАР-ТАСС.

Более двух суток мужчина провел в джунглях, полагаясь на свои навыки байскаута и на опыт походов на рыбалку. Чтобы не умереть от голода и жажды, он ел насекомых и пил собственную мочу, сообщает РИА Новости. Возле своего шалаша он своей кровью нарисовал стрелку, надеясь, что спасатели увидят этот знак.

Однако это ему не помогло. Людей ему удалось встретить в нескольких километрах от места крушения - спасатели шли пешком. "Мы увидели человека на берегу реки, который подавал нам сигналы, - рассказал руководитель спасательной операции. - Когда мы подошли поближе, он склонился на колени и начал благодарить Бога".

travel.mail.ru