Какой характер – такое и здоровье

Многие врачи утверждают: состояние здоровья человека напрямую зависит от его характера. Любая эмоция – будь то положительная или отрицательная – по-своему влияет на организм. Характер – это длительное испытание вашего организма различными эмоциями, которые оставляют свой след.

Например, известная «стрессовая язва». Эмоциональное потрясение может за несколько часов разрушить пищеварительную систему. Исходя их этого, врачи говорят, что по состоянию здоровья можно определить характер человека, особо с ним не общаясь.

Высокое давление – болезнь больших начальников, поскольку стрессовая работа вызывает выбросы адреналина. Заводилы в компаниях имеют больной желчный пузырь, панкреатит, почечные колики. Тонкие и меланхолийные натуры страдают астмой.

Трусливые люди часто страдают от болезней почек, злобные – от заболеваний печени.

Поэтому, прежде чем злиться или завидовать, подумайте, не обернется ли это против вас самих?

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