Более 200 тел найдено на месте крушения парома в Танзании
10:32, 12 сентября 2011Зарубежные новости
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Паром был сильно перегружен
Более 200 тел найдено на месте крушения перегруженного парома у побережья Танзании.
Как сообщает РИА «Новости», по последним данным, неопознанными остаются 28 тел.
Паром MV Spice Islander затонул, когда совершал рейс с острова Занзибар на материковую Танзанию. Точное число находившихся на борту человек неизвестно, однако оно на сотни превышало допустимый лимит в 600 человек.
Сильный ветер в районе кораблекрушения может помешать проведению поисково-спасательной операции. Представители полиции высказывали опасения, что вода может отнести тела погибших на значительное расстояние от острова Пемба, принадлежащего Танзании и находящегося в 40 километрах севернее Занзибара.
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