Более 200 тел найдено на месте крушения парома в Танзании

Более 200 тел найдено на месте крушения перегруженного парома у побережья Танзании.

Как сообщает РИА «Новости», по последним данным, неопознанными остаются 28 тел.

Паром MV Spice Islander затонул, когда совершал рейс с острова Занзибар на материковую Танзанию. Точное число находившихся на борту человек неизвестно, однако оно на сотни превышало допустимый лимит в 600 человек.

Сильный ветер в районе кораблекрушения может помешать проведению поисково-спасательной операции. Представители полиции высказывали опасения, что вода может отнести тела погибших на значительное расстояние от острова Пемба, принадлежащего Танзании и находящегося в 40 километрах севернее Занзибара.