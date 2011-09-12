Ложка оливкового масла - лекарство от депрессии

За состояние иммунитета человека отвечает тимус или вилочковая железа. Она больше всего предпочитает витамины Е и А. Чем высшей является их концентрация, тем успешнее данный орган может бороться с микроорганизмами.

Благодаря регулярному употреблению томатного сока повышается концентрация А-витамина во всех клетках человеческого организма. Касательно витамина Е, то его недостаток можно несложно преодолеть, принимая ежедневно по столовой ложке масла оливки – в салатах либо в чистом виде.

Психическая активность стимулируется жирными ненасыщенными кислотами (лучшими источниками являются растительные масла, а также жирные виды рыб: тунец, сельдь, скумбрия).

Протеины помогают в борьбе с астенией и утомлением. В этих белках животного происхождения содержатся аминокислоты, самостоятельный синтез которых не производится нашим организмом. Из-за этого нельзя отказываться от постной курятины или говядины.

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