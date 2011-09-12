Какой сок по утрам пить, чтобы не стареть

Согласно результатам исследования, включение фруктовых соков в диету поможет снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и некоторых других заболеваний. Команда ученых из университета г. Глазго провела исследование, которое было призвано в очередной раз доказать пользу антиоксидантов для организма человека. Антиоксиданты — это вещества, которые уменьшают разрушительное воздействие свободных радикалов — основного источника болезней и старения — на клетки организма.

Согласно результатам исследования, включение фруктовых соков в диету поможет снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и некоторых других заболеваний. Ученые проанализировали химический состав нескольких видов соков и подсчитали количество антиоксидантов, содержащихся в них. Исследователи обнаружили, что в виноградном, яблочном и клюквенном соках содержится повышенно количество полезных химических соединений.

Особое внимание ученые обращали на наличие в соках химических соединений — полифенолов. Ранее было доказано, что полифенолы, являясь сильными антиоксидантами, уничтожают свободные радикалы и помогают человеку обрести здоровье, предохраняя от хронических заболеваний.

Результаты исследования показали, что виноградный сок содержит наибольшее количество самых разнообразных полифенолов, а также запас антиоксидантов, эквивалентный обнаруженному недавно в красных винах Бордо.

Не все соки полезны одинаково. Однако, включив в ежедневный рацион виноградный, грейпфрутовый, яблочный с мякотью и клюквенный соки, вы увеличите количество полифенольных антиоксидантов в организме, помогая ему бороться со многими хроническими заболеваниями.

medinfo.ua