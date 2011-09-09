В Китае затонул паром со школьниками
17:05, 09 сентября 2011Зарубежные новости
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Подтверждена гибель 11 человек
В Центральном Китае затонул паром, на борту которого находилось порядка 30 школьников.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на китайское радио.
На данный момент подтверждена гибель, по меньшей мере, 11 человек. Десять из них - школьники. В числе погибших также пожилой человек, говорится в сообщении.
Очевидцы утверждают, что затонувший паром был перегружен.
Трагедия произошла сегодня во второй половине дня в городе Тантянь провинции Хунань. Подробности инцидента пока не известны. Сообщается лишь о том, что на борту парома находились 20-30 школьников, возвращавшихся домой на каникулы, чтобы отметить предстоящий 12 сентября традиционный праздник середины осени.
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