В Китае затонул паром со школьниками

В Центральном Китае затонул паром, на борту которого находилось порядка 30 школьников.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на китайское радио.

На данный момент подтверждена гибель, по меньшей мере, 11 человек. Десять из них - школьники. В числе погибших также пожилой человек, говорится в сообщении.

Очевидцы утверждают, что затонувший паром был перегружен.

Трагедия произошла сегодня во второй половине дня в городе Тантянь провинции Хунань. Подробности инцидента пока не известны. Сообщается лишь о том, что на борту парома находились 20-30 школьников, возвращавшихся домой на каникулы, чтобы отметить предстоящий 12 сентября традиционный праздник середины осени.