Интересные факты о цвете

Согласно словарю, цвет — это качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

10 место: Хотя многоцветный спектр радуги непрерывен, по традиции в нём выделяют 7 цветов. Первым это предложил Исаак Ньютон, правда, первоначально он различал только пять цветов — красный, жёлтый, зелёный, голубой и фиолетовый.

9 место: Голубой цвет глаз — это результат мутации в гене HERC2, из-за которой у носителей такого гена снижена выработка меланина в радужной оболочке глаза. Возникла эта мутация примерно 6–10 тыс. лет назад в северо-западной части черноморского побережья.

8 место: Бильярд произошёл от игр с палкой и шарами на открытом воздухе. Поэтому сукно на большинстве бильярдных столов зелёное, как цвет травы.

7 место: Греческие мраморные скульптуры вовсе не были белыми. Когда-то статуи раскрашивали. Просто краски смылись со временем.

6 место: Фламинго имеют интенсивную розовую окраску из-за того, что едят маленьких красных рачков или водоросли, в которых содержится каротиноид. Если лишить фламинго этой диеты, они станут грязно-белыми.

5 место: Щенки далматинцев рождаются полностью белыми.

4 место: Трехцветная зубная паста на самом деле белая внутри всего тюбика. Разноцветной она становится только в горлышке тюбика, в которое вмонтированы емкости с цветными наполнителями. Тюбик был запатентован в США в конце 1950-х годов.

3 место: «Белым шумом» называется сигнал с равномерной спектральной плотностью на всех частотах и дисперсией, равной бесконечности. Пример белого шума — это звук водопада. Однако помимо белого выделяют большое число других цветных шумов. Существует розовый, красный синий, фиолетовый, серый и много других шумов.

2 место: В одной из тюрем штата Джорджия вся внутренняя часть мужского отделения выкрашена в розовый цвет, а заключённые носят розовую форму. После этого нововведения в тюрьме стало значительно меньше конфликтов среди заключённых.

1 место: По цветам шотландских килтов можно точно сказать, из какой местности происходит тот или иной шотландский род. Ведь красители раньше были натуральными, и добывали их из тех растений, которые были под рукой. Раньше в Шотландии имела место цветовая дифференциация килтов. В зависимости от своего сана человек имел право носить килт с ограниченным набором цветных полос. Шестицветный килт был исключительной привилегией короля.

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