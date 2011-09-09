Чем полезна калина?

Народ знал, что воспевать: героиня множества песен — калина — не только красивая, но и лечебная ягода. Причем пользой она наливается именно сейчас, осенью, поэтому наверняка найдутся люди, которым будет полезно пройти курс калинового лечения.

воим лечебным эффектам калина обязана полезным веществам. Витамин С и антиоксиданты-флавоноиды ускоряют выздоровление при инфекциях, кумарины и витамин К уменьшают кровоточивость, эфирные масла успокаивают и снижают давление (благодаря мочегонному действию), полиненасыщенные жирные кислоты препятствуют отложению холестерина, а дубильные вещества и фенолкарбоновые кислоты заживляюще и обеззараживающе действуют при проблемах с органами пищеварения.

КОМУ НЕЛЬЗЯ. Препараты из калины действуют очень мягко и не имеют побочных эффектов. Однако есть и те, кому калина противопоказана: это люди, склонные к тромбообразованию, с повышенной свертываемостью крови, а также беременные.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

При простуде, кашле и от угрей

Приготовьте настой: залейте 10 г плодов 200 мл кипятка, дайте настояться 40 мин. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день. При угрях настой нужно не только пить, но и смазывать им их 3—4 раза в день.

При атеросклерозе, гипертонии, нервном возбуждении, простуде

Перетрите свежие плоды калины с медом (у кого аллергия — с сахаром) и ешьте их по 1 ч.л. 3—4 раза в день, запивая водой. При этих же проблемах помогает калиновый сок. Для его приготовления отожмите из плодов сок, стараясь не сильно нажимать, чтобы не выдавить из кожицы много горечи. Пейте по 50 мл 2—3 раза в день.

При обильных месячных

Поможет экстракт калины — он уменьшает кровоточивость (благодаря содержащимся в ней веществам-кумаринам). Для этого залейте 1 часть плодов калины и 1 частью 50% спирта, дайте им настояться 2 недели и принимайте по 30—40 капель 3 раза в день.

При воспалении желудка и кишечника

Разомните 1 ст.л. сырых плодов калины и принимайте в таком виде за 30 мин. до еды, 3—4 раза в день.

Для отбеливания кожи, от угрей

Смешайте свежий сок калины поровну со сметаной и наложите маску на лицо на 20 мин., после чего смойте ее водой.

segodnya.ua