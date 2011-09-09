Юг США и север Мексики остались без электричества

На юге США и в северных районах Мексики в четверг вечером произошло массовое отключение электроэнергии.

Как передает Радио «Свобода», около 6 миллионов потребителей остались без электричества. Наиболее сильно был затронут город Сан-Диего, жизнь в котором на несколько часов оказалась практически парализована. Наиболее важные объекты, в том числе больницы и полицейские участки, подключены к запасным генераторам.

Сбой произошел в энергетической системе юго-западных штатов США и затронул подключенные к ней северные провинции Мексики.

Власти заверяют, что в течение пятницы неполадки будут устранены. По предварительным данным, причина аварии – ошибка техперсонала на одной из распределительных станций в штате Аризона.