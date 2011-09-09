Фасоль или рис: что полезнее?

Что полезнее для здоровья – рис или фасоль? Как показало новое исследование, регулярное употребление фасоли защищает от развития проявлений, которые считаются предвестниками диабета второго типа.

Симптомы повышенного риска развития диабета и болезней сердечно-сосудистой системы, или метаболический синдром, включают ожирение в области талии, нарушение липидного обмена, повышение давления и снижение чувствительности к инсулину.

Среди 2000 мужчин и женщин, которые регулярно вместо риса ели фасоль, риск развития симптомов диабета снижался на 35%. Согласно объяснениям коста-риканских ученых, рис в процессе метаболизма очень быстро превращается в сахар, поскольку является чистым крахмалом. В фасоли, в отличие от риса, больше клетчатки, так же как и белка. Фасоль обладает низким гликемическим индексом, а значит, вызывает гораздо менее сильную инсулиновую реакцию.

Как отметили коста-риканские ученые, с тех пор, как страна стала более урбанизированной, жители перешли с бобовых на рис, а количество случаев заболеваемости диабетом значительно возросло. Эксперты из Гарварда подтверждают догадку своих коллег. Согласно их исследованиям, люди, которые едят больше риса, чаще страдают от гипертонии, повышенного уровня сахара и липидов в крови и пониженного уровня «хорошего» холестерина.

zdravoe.com