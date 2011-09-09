В ЕС разрешили лечить мигрень электростимуляцией нервов

Имплантируемый электронейростимулятор одобрен к применению для лечения мигрени в странах Евросоюза, пишет Fox News.

Аппарат для электростимуляции периферических нервов под названием Genesis производит американская компания St. Jude Medical Inc., специализирующаяся на изготовлении протезов сердечных клапанов, искусственных водителей ритма и других медицинских устройств.

В США, где производится нейростимулятор, его применение пока не разрешено – Управление по продуктам и лекарствам страны (FDA) не удовлетворилось результатами проведенных клинических испытаний, передает Лента.ру.

Принцип действия Genesis заключается в подаче электрических импульсов на периферические подкожные затылочные нервы, что уменьшает проявления мигренозной ауры (нарушения зрения, тошноту и другие) и болевые ощущения при развившемся приступе.

Импульсы подаются к нервам по одному или нескольким тонким электродам, имплантируемым под кожу головы. Эти электроды соединены с закрепленным на пояснице генератором импульсов.

Genesis одобрили к применению в ЕС при хронической мигрени, устойчивой к терапии. Критериями для этой формы заболевания являются: характерная головная боль, длящаяся как минимум четыре часа в день и возникающая не менее 15 дней в месяц, обусловленное ей ограничение трудоспособности и неэффективность приема по меньшей мере трех профилактических препаратов.