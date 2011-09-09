Чем полезны ягоды черной бузины?

Бузина черная произрастает в южных районах страны. Официнальным лекарственным сырьем являются цветы бузины, обладающие противовоспалительным, мочегонным, отхаркивающим, потогонным и желчегонным действиями.

В народной медицине активно используются плоды, кора и корни бузины черной. Их применяют прежде всего как мочегонное и регулирующее обменные процессы организма в целом средство; часто включают в сборы для лечения мочекаменной болезни и сахарного диабета.

Научные исследования последних лет подтверждают эти данные и позволяют отнести бузину к иммуномодуляторам второго ряда, мягко стимулирующим защитные силы, не вызывающим иммунодепрессии, благотворно влияющим на функции регуляторных систем. Отвар плодов бузины или кисель из них в педиатрической практике используется как послабляющее средство.

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