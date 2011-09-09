Как отбелить зубы в домашних условиях?

Киевлянка Галина Онопенко, 25 лет, работает ассистентом в одной из стоматологических клиник Киева.

- Сейчас пошла мода на отбеливание зубов. Врачи не предупреждают, что совсем белыми они не станут. Естественный оттенок изменится на один-два тона. Пациентам говорят, чтобы потом не пили кофе и чаю, потому что снова потемнеют. Новые пятна вывести сложнее.

После отбеливания зубы несколько недель болят от холодного, горячего, кислого и сладкого. Через три года темнеют снова. Со временем процедуры назначают чаще. Если отбеливать зубы слишком часто, может развиться некроз эмали.

- Достаточно раз в полгода снимать с зубов окаменелый налет. Остальное сделают слюна и питание. Хорошо чистят морковь и сельдерей, дают блеск ананасы и апельсины. Ученые считают, что белки молока крепятся к эмали и чинят ее.

Тернополянка Галина Цимбалюк, 55 лет, отбеливает зубы содой.

- Мне завидуют, что у меня голливудская улыбка. Смолоду ввела правило: раз в месяц вместо пасты насыпать на щетку пищевую соду. Иногда смешивала поровну соду, перекись водорода, соль и зубную пасту. Через минуту зубы становятся белоснежными. Чтобы укрепить десны и зубы, каждый день ем свежий творог с соком лимона.

Эмаль отбеливают активированным углем. В течение минуты таблеткой натирают зубы, минуя десны. После этого хорошенько прополаскивают теплой водой.

gazeta.ua