Как дольше оставаться загорелой

В первую очередь необходимо знать, что продолжительность загара зависит от того, где ты его получила: на юге, возле моря, в деревне или же на даче. Морской загар имеет тенденцию бледнеть быстрее, нежели северный. Но в любом случае есть ряд методов, которые помогут подольше его сохранения.

Побольше витамина А.

Поскольку кожа на солнце становится сухой, ей необходима подпитка витамином А как снаружи (в виде масла для тела, которое используется после душа или ванны), так и изнутри.

Питайся правильно

Включи в свой рацион говяжью печень, молоко, яйца, абрикосы, шпинат, морковь, в общем, красные и желтые овощи и фрукты. Возьми себе на заметку: если каждый день выпивать по стакану морковного сока, начиная еще с периода принятия солнечных ванн, тое загар будет интенсивнее и дольше сохраниться.

Увлажняй и защищай кожу

Обязательно используй увлажняющим крем. Увлажненная кожа "держит" загар дольше. Средства с пометкой after sun можно продолжать наносить уже по приезду из отпуска, поскольку они способствуют длительному закреплению загара.

Откажись от сауны

Необходимо временно отказаться от посещения бани и сауны — с распаренной кожи загар сойдет очень быстро. Воздержись и от использования скраба — эффект будет тот же, что и после сауны.

Используйте народные средства.

Для сохранения загара можно добавлять в ванну чай или кофе, или делать из них кубики льда для умывания. Также хорошо помогает маска для лица из помидоров и творога (2–3 помидора очистить от кожицы, размять и смешать с 2 столовыми ложками свежего творога, чайной ложкой растительного масла и столовой ложкой молока, нанести смесь на 15–20 минут, затем смыть маску тёплой водой и ополоснуть лицо холодной).

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