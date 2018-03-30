Лицо - проекция внутренних органов человека

Все мы можем признаться в том, что при первом знакомстве с человеком прежде всего обращаем внимание на его лицо. Многие врачи, чтобы предварительно оценить состояние здоровья пациента, так же внимательно осматривают кожу лица. Лицо — это зеркало внутренних органов человека. Осмотр лица пациента заключается в исследовании внешнего вида кожи. Кожа лица тесно связана с работой внутренних органов. Опытному врачу многое расскажет состояние кожи лица, ее цвет, влажность, сосудистый рисунок, расположение и глубина морщин. При возникновении в органах нарушений на коже в определенных, соответствующих данным органам местах, могут возникнуть высыпания. Кожные проблемы, не связанные ни с какими внутренними сбоями, по некоторым данным дерматологов - всего 5%. Кожа лица, как лакмусовая бумажка, реагирует на состояние организма. Например: в случаях проблем с кишечником или почками, кожа, как важный орган выделения, берет на себя дополнительную миссию - выводить продукты обмена веществ. И в этом случае на коже могут появиться угри, комедоны, а также отечность, бледность и т.п.

На каждой конкретной части лица лежит ответственность за функционирование какого-либо внутреннего органа.

Краткое толкование заболеваний по лицу выглядит так:

Щеки - легкие.

Кончик носа - сердце.

Ноздри - бронхи.

Средняя часть носа - желудок.

Верхняя часть носа - поджелудочная железа.

Глаза - почки и яичники у женщин и яички у мужчин.

Левый глаз - селезенка и поджелудочная железа.

Правый глаз - печень и желчный пузырь.

Область между бровями - печень.

Виски с обеих сторон - селезенка.

Лоб как целое - тонкий кишечник.

Периферическая область лба - толстый кишечник.

Верхняя часть лба - мочевой пузырь.

Рот - пищеварительный тракт.

Верхняя губа - желудок.

Внутренняя часть нижней губы - тонкий кишечник.

Периферическая часть нижней губы - толстый кишечник.

Уголки губ - двенадцатиперстная кишка.

Область вокруг рта - половые органы.

Более подробное толкование заболеваний по лицу

Область лба представляет проекционную зону кишечника. Причем нижняя его часть относится к тонкому кишечнику, а верхняя — к толстому. Область начала роста волосяного покрова на лбу — проекция нарушений мочевого пузыря, нижняя часть подбородка с участком по направлению к шее также соответствует аналогичным отклонениям. Зона желчного пузыря располагается на висках. При нарушениях в его работе наблюдается появление прыщей и покраснений, часто сопровождающееся возникновением головной боли височной локализации. Дополнительно можно отметить, что в некоторых случаях отмечается возникновение желтизны лица. Иктеричность (пожелтение) склер глаз также сопровождает острые, а иногда и хронические нарушения функции желчного пузыря.

Область между бровями над переносицей проявляется при отклонениях в работе печени. При хронических заболеваниях печени можно наблюдать возникновение нарушений функции челюстных суставов. На начальном этапе заболевания это проявляется болезненностью при пальпаторном исследовании, причем левый челюстной сустав сигналит о неблагополучии в левой доли печени, правый — соответственно в правой. Иногда нарушения печеночного характера дополнительно выражаются покраснением склеры глаз, снижением остроты зрения.

Щеки человека несут информацию о возможно имеющихся нарушениях в легких. При этом правая щека соответствует правому легкому, левая щека — левому. При органических нарушениях в легких иногда наблюдается появление сосудистого рисунка или стойкой красноты. Форма легкого повторяется формой выступающей части щеки, причем верх щеки — верхушка легкого, а низ щеки — соответственно нижней части легкого. Крылья носа также относятся к проекционным зонам дыхательной системы, а именно — бронхам. При бронхитах можно наблюдать их покраснение, появление прыщей, крупных пор.

Сердечные нарушения иногда проявляются в области кончика носа и указывают на имеющиеся аритмии. Некоторые сердечные нарушения обозначаются возникновением красного пятна в верхней части левой щеки. Синий цвет губ часто связан с нарушенной деятельностью работы сердца и расстройством кровообращения. Синюшность носогубного треугольника — это тоже очень опасный сигнал, предупреждающий о предынфарктном состоянии, сердечной недостаточности, о возможном дефекте сердечной перегородки. Болезненность бровей при пальпации также дополнительно указывает на расстройства сердца.

Переносица — зона отклонений в работе поджелудочной железы и желудка. По внешнему виду глазных областей можно судить о наличии почечных патологий. При этом особое внимание следует обращать на такие признаки, как отечность, покраснения, потемнения. Наличие в этой области папиллом свидетельствует о застойных явлениях, кистообразовании или предрасположенности к этому. Например, появление жировых бляшек в области глаз указывает на застойные явления в почечных областях с образованием песка или камней.

Мочеточники проецируются на лице по носогубной складке. Они начинаются около слезного канала на лице и заканчиваются в нижней части подбородка в районе проекционной зоны мочевого пузыря. Подбородок отражает состояние воспроизводящей системы человека. У женщин появление в этой области прыщей и покраснений указывает на нарушения в придатках и яичниках (причем и в этом случае имеет место стороннее соответствие). У мужчин подобные признаки говорят о развитии или наличии простатита. Одним словом, эта зона указывает на застойные явление в области малого таза.

Разновеликость открытия глазных щелей с присутствующей белой полосой под одним или под обоими глазами, повышенная белизна лба с холодной испариной указывают на наличие сильного стресса, способного нарушить работу внутренних органов. Такие состояния дополняются появлением излишней потливости рук, ног, паховых и подмышечных областей. Если смотрящий на вас человек имеет белую полосу склеры под или над радужкой глаза, то это свидетельствует о его запредельном стрессовом состоянии. Такой человек не способен контролировать свои эмоции и действия. От него можно ожидать различных непредсказуемых поступков вплоть до убийства и самоубийства. Длительное нахождение человека в этом состоянии чревато расстройствами не только центральной нервной системы, но и работы внутренних органов.

Глаза пациента часто могут отображать как его психическое состояние, так и отклонения физического характера. Слезоточивость глаз при выходе из теплого помещения в холодное или на улицу указывает на дефицит калия в организме. Частое беспричинное появление слез на глазах, повышенная плаксивость указывает на глубокий невроз, патологию селезенки.

Конечно, специалист никогда не поставит диагноз только по одному признаку, он будет искать подтверждения своей догадки и по другим критериям.

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